高雄市長韓國瑜罷免案通過，中選會宣布，將於8月15日舉辦高雄市長補選，民進黨將於本週徵召行政院副院長陳其邁投入補選，而國民黨人選則尚未出爐。而台師大教授范世平是政論節目常客，他昨(15日)在政論節目《新聞面對面》上表示，「以目前來看國民黨麻煩是誰要出來」。

范世平在政論節目《新聞面對面》上表示，不可否認韓國瑜讓高雄受到關注，以前大家都不認識幾個高雄市議員，是他讓大家關心高雄，而現在陳其邁可能週三辭職，以目前來看國民黨麻煩是誰要出來，因為目前傳出的大概都屬市議員等級，這選擇會很冷，因為陳其邁是重量級，對比差太多，那這場選舉就會顯得無趣。

范世平進一步說，倘若選舉投票率低，但陳其邁也會擔心出來投的人投票率太低，也難看，因為北漂族很難有動力回高雄投票，畢竟高雄都投了三次票，這次算是第四次，大家已經彈性疲乏，因此陳其邁要怎麼樣讓大家出來挺他，風光一點，走路更有風 ，那就是未來兩個月的重點。

另外，親綠名嘴王時齊則是認為，陳其邁不是躺著選，這是很困難的挑戰。對此，陳其邁今表示，做任何事情都是實實在在、腳踏實地做事的人，努力到最後一分鐘、最後一秒鐘，這是他對自己的要求。

(中時電子報)