雲林元長國中文淵閣是雲林數十年來難得的資優生跳級，國一時跳級國三，成為哥哥文觀止的同學，今年國中會考5A＋＋，兄弟相偕就近念北港高中，成為北高第一位資優跳級新生，北高16日頒發5萬元獎學金。

文淵閣很愛閱讀，第一本看完的書是《倚天屠龍記》，不只武俠小說，他幾乎什麼書都看，也因此「博學」文理皆優。

樂觀的文淵閣很能傾聽，是同學傾訴心事的對象，他也會像心靈捕手一樣，給予適當的建議，所以立志未來要當精神科或心理醫師，希望藉由聽別人的故事幫助需要的人。

文淵閣的父親文須琢說，兒子的吸收力如同海綿般強，當他發現小六、國一課本上的學習已經不能滿足兒子，便鼓勵他學音樂、參加比賽等多元學習，傳統學校著重課業「分分計較」，他希望兒子無壓力不停止學習。

文淵閣國一念完直接跳級國三，與哥哥文觀止同窗，兄弟都通過資優鑑定，弟弟會考5A＋＋，哥哥作文滿分，相偕就近念北港高中，另土庫國中王岑甄考出5A好成績，也選擇北港高中就讀，前北港鎮長張勝智、保險業者蕭國年一起捐贈獎學金，3人分獲5萬、4萬4000元、1萬元獎學金，北高校長傅國樑保證，該校設備新穎、老師認真教學，是可以安心學習的好環境，定能不負家長所託，3年後進入理想的大學。

文須琢表示，哥哥文觀止就是依「古文觀止」取名，「文淵閣」是明代大學士辦公的地方，清代時期收藏一套「四庫全書」，哥哥是一本書，弟弟直接升級成為圖書館，取名文淵閣。

(中時 )