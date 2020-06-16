工研院發表首條AI人工智慧CPS研磨拋光機器人技術與產線，機械所所長胡竹生（左三）指能助攻製造業在後疫情時代掌握復甦商機。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

在經濟部工業局AI加值智慧製造產業推廣計畫支持下，工研院與和成欣業公司（HCG）合作，16日發表首條AI人工智慧虛實整合系統（CPS）研磨拋光機器人技術產線，讓和成生的水龍頭品質再提升與國際水準接軌。

工研院機械所所長胡竹生表示，新一代AI人工智慧CPS研磨拋光技術產線，讓機器人具備視覺、聽覺、力覺，在輔助產線製作水龍頭時除能研磨拋光，還可進行線上瑕疵檢測，使水龍頭研磨從6分鐘縮短至3分半，效率提升41％，每日檢測時間從200分鐘縮短至80分鐘，檢測時間節省60％，檢測量提升2.75倍。

同時，AI人工智慧辨識研磨品質的正確率高達93.3％，藉由AI人工智慧應用協助水五金產業迎向智慧製造，達到快速換線混線、少樣多量及提高產能的目標，更能助攻製造業在後疫情時代掌握復甦商機。

和成欣業公司董事長邱立堅表示，2016年與工研院合作導入第一代CPS研磨拋光機器人技術後，使水龍頭研磨產能增加了20％，覆蓋率高達90％，這次再度合作的第二代CPS研磨拋光機器人，水龍頭研磨覆蓋率能達到100％，成本可降低20％，品質再提升與國際水準接軌。

觀摩會現場展示最新一代AI人工智慧CPS研磨拋光技術生產線，透過架設資料蒐集感測器，可蒐集水龍頭加工資訊、研磨速度和工件尺寸誤差等，並建置製程資料庫，將製程中各項數據、參數量化與可視化，藉由大數據分析，不僅能強化智慧生產，也有助年輕工作者傳承老師傅的研磨工藝。

目前此技術可應用於水五金、金屬工件加工、手工具、鋁壓鑄、航太等產業，輔助研磨、拋光與去毛邊等，未來雙方也將持續合作優化CPS研磨拋光機器人技術，強化水五金產業的競爭力。

(中時 )