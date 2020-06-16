互動(6486)今(16)日股東常會通過配發現金股利6元，看好隨者疫情減緩、5G進入快速建置潮，將帶動營運逐步加溫。

互動108年度合併營收約為19億6024萬元，合併營業毛利約為8億644萬元，合併稅後純益約為2億4054萬元，稅後每股盈餘為6.51元，互動今也通過每股配發現金股利6元，108年度互動在營運績效獲利及股利配發，均創下歷史新高。

互動第一季合併營收約為3億4886萬元，合併營業毛利約為1億5878萬元，合併稅後純益約為2970萬元，稅後每股盈餘為0.80元，均較108年第一季相關營運數字衰退主係4G建置已告段落及受新冠肺炎疫情影響客戶資本支出預算延遲執行所致。

互動表示，第二季已逐漸擺脫疫情影響，將比第一季顯著成長，由於國內電信業者已別於今年2月、3月標到國家通訊傳播委員會(NCC)釋放的5G頻譜及位置，並已陸續和歐洲電信設備供應商簽約購買5G設備及建置，已有多家業者公布即將於今年7月5G正式開台，互動已陸續取得各電信業者及電信設備供應商5G基站裝機長期合約及優化工程，這些業績將陸續於今年第4季或明年逐步認列，未來兩年度5G建設應該會逐步加溫。

(時報資訊)