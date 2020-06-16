受惠於空運需求大增，台驊投控(2636)今年4、5月營收創歷史新高，法人估計，6月營收可望維持歷史新高附近，第2季有望有不錯成績，台驊去年每股盈餘2.13元，上半年獲利有望達到去年全年的8成，第2季EPS挑戰1.5元，下半年海運業務接棒，全年展望相當樂觀。

今年第2季因新冠肺炎疫情影響，航空公司艙位供給大減、國際醫療物資急單需求以及亞洲區間內電子供應鏈物流需求成長等因素，推升國際空運運價大漲，台驊空運業務業績突破歷史新高，前5月空運營收成長150％，空運營收占比由第1季的30％到第2季突破50％，首次超越海運。

尤其空運遠洋線漲勢驚人，跟去年前5月相比，運價漲幅最高達到10倍，亞洲等近洋線只漲到2到3倍，前5月運價平均年漲幅4倍，也帶動毛利率的攀高，空運獲利呈現數倍成長。

因航空艙位供給仍吃緊，加上歐美陸續解封復工所帶來的庫存回補出貨需求，雖然近期空運運價下降，但相比去年同期還是增加非常多，接下來客運沒有那麼快復航，訂艙需求仍將延續，運價下跌空間有限，6月、7月原本的淡季將出現淡季不淡，空運貨量有望重返去年下半年水準，接著第3季末起迎來傳統空運旺季。

空運價格近期有回檔，但海運價格創下天價，主要全球貨櫃輪業者縮艙幅度已經超過11.6％，再創歷史新高，又逢庫存回補及防疫物資訂單需求大幅成長，導致海運運價衝高。台驊5月海運營收也較今年4月及去年5月成長，航商日前更宣布延長縮艙減班計畫至第3季，預期第3季起，全球經濟復甦態勢將更為顯著，特別是今年9月份歐美學生才開始返校，今年開學前消費旺季將與年終歐美年節消費旺季重疊，預期海運市場的真正U型反轉的拐點落在第3季，海運接力空運，將成為後疫情時代下半年主要成長動能。

因疫情影響出現海運轉鐵路、空運轉鐵路等轉單效益，自今年3月起，中歐鐵路營運表現逐月成長。在疫情後台驊許多客戶仍然選擇中歐鐵路運貨，台驊中歐鐵路5月份貨量較去年5月成長超過2倍，主要因為競爭者有限，且都是區域型競爭對象，但鐵路必須靠網絡型，台驊調配能力高，使得第3季台驊中歐鐵路攬貨業務持續成長中。

(時報資訊)