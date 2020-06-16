百年一遇，錯過再等 200 年！天文迷絕對要把握的「日環食」奇景，台灣嘉義擁有主場觀測優勢，想知道最佳觀賞地點，絕對要把握以下觀測指南。

隨著台灣疫情趨緩，國內旅遊現已恢復蓬勃生機。為歡慶國旅復甦，Airbnb 今（16）日宣布攜手嘉義市天文協會，公開百年一遇的「日環食」天文奇景觀測指南！

日環食將於 6 月 21 日現身全台九個縣市，被稱為「太陽之都」的嘉義更是全台最佳觀賞城市。Airbnb 與嘉義市天文協會共同推出在地人才知道的最佳觀測指南，獨門公開能避開人擠人、位於環食帶上的獨特星空房源，號召旅客們來嘉義看日環食，將在地盛事推廣到全世界。下次日環食帶要在 2215 年才會再度經過台灣，錯過此次要再等近 200 年！

Airbnb 邀嘉義市天文協會分享最佳最觀測指南，四處最佳觀測點一次公開。（圖為嘉義市北香湖公園／嘉義市天文協會提供）

Airbnb 特邀「天文達人」嘉義市天文協會，共同公開在地人才知道的「巷仔內」四大最佳觀測點，包含嘉義市北香湖公園、嘉酒文創園區、嘉義市河濱運動公園及港坪運動公園。嘉義市天文協會也不藏私分享兩大觀測秘訣，只要避開阻礙觀賞視野的高樓大廈或樹叢，在戶外無遮掩的地方，抬頭尋找「日落方向」即可看到日環食；若無法親臨現場，嘉義市政府和嘉義縣政府網站也將全程轉播日環食觀測活動，讓世界各地的人都能透過線上體驗，觀賞 200年一見的天文奇景。

對此，嘉義市天文協會理事長莊明娟表示：「日食的觀測方法與日常的太陽觀測相同，但由於陽光非常強烈，稍有不慎便會對眼睛造成傷害，遊客一定要使用適當減光設備，如日食專用濾鏡，或以投影方式觀察確保安全，勿以肉眼觀看。這次的日環食活動，我們和嘉義市政府已準備了超過兩年，很高興這次有機會能和 Airbnb 一起推廣，希望帶大家重新認識不一樣的嘉義，也讓全台灣都能看見天文之美。」

Airbnb 亞太區總監蕭錦鴻表示，「在台灣逐漸從疫情影響恢復之際，近距離、境內的國內旅遊勢將成為中短期內的主流！台灣地理條件得天獨厚，無需長途跋涉便能要山有山、要水有水，此次很高興能與嘉義市天文協會合作，一起透過日環食奇景來推廣日照充足、物產豐饒的嘉義，帶動國內旅遊復甦。」

Airbnb 內部數據也指出，台灣過去幾周的國內旅遊預訂量已超過去年同期水準，尤其在環食帶上的城市展現強勁的復甦跡象：嘉義、花蓮、台南，以及台東的訂房量大增，其中嘉義房源的預訂量年比成長近 70%。

不怕人擠人！Airbnb 精選環食帶內絕美觀景房源，日環食抬頭就能看見。環食帶經過台灣之範圍，包含雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台東縣最接近中心帶，旅人不必出門，只要在房源內抬頭就能看到日環食奇景。有興趣可至Airbnb網站進一步了解。

(科技)