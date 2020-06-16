本名林政暉的泰國網紅Alizabeth娘娘，現年29歲，圓潤身材、舉手投足充滿喜感，操著一口機關槍式流利中文、一針見血作風評論時事作風，近日更因為「中泰大戰」、「死罪打拋豬」等自拍短影片，迅速在網上掀起討論，粉絲團也超過10萬人按讚。娘娘接受《中時電子報》專訪表示，台灣男生長得很可愛，都有在自己審美標準以上，更自爆「新生代偶像陳立農是他的菜，若看到本人，會考驗自己的人體排尿系統。」

泰網紅娘娘因「中泰大戰」、「死罪打拋豬」等自拍影片，迅速在網路上引起網友關注討論。(照片/游定剛 拍攝)

高中時開始「哈台」的娘娘，特地選擇到台灣就讀研究所，因而喜歡台灣文化與人文，他更自爆喜歡台灣的情趣用品店，因為在泰國是非法的，在台灣逛商店看產品、玩具，有種跟異世界旅遊的感覺，這才是對性開放的意義。娘娘更透露，逛情趣用品店時，很喜歡偷聽別人討論的實務經驗，但自己本身不購買，因為不知道要用在哪?不過他也分享最喜歡的道具，有款女優的屁股彈性很好，都會去拍打它，相當的舒壓，這就是情慾的抒發。

娘娘超哈台，更愛逛台灣的情趣用品店。(照片/游定剛 拍攝)

對性相當有憧憬的娘娘，坦言喜歡女性向的AV男優，每一年都很期待台灣的成人展，今年因疫情關係取消，感到很失望。談到台灣男生，他認為普遍都很可愛，都有在自己審美標準之上。娘娘近日上傳一段自己看「鮮肉男神」陳立農在節目中表現片段，搞笑猛吞口水、並要自己冷靜的影片，他坦言陳不是他的性幻想對象，反而是有種牽手、約會就好的初戀感，而非有情慾感的。被問到最喜歡台灣哪位男藝人?他則回應陳立農只是我喜歡的之一，周湯豪、彭于晏都很不錯，潘瑋柏可以一夜情。

記者拿陳立農照片手板壁咚娘娘，他羞喊「我要尿出來了」。(照片/邱子軒 拍攝)

訪問當天，記者特地拿出印有陳立農照片的手板，娘娘先是一陣羞喊「是陳立農」，接著害羞地完全說不出話來，擁有一顆少女心的他表示，若農農現在在現場，會一秒不得停立刻衝出門。為測試他熱愛鮮肉男神的決心，記者更拿著陳立農照片壁咚娘娘，他立刻大喊「我要尿出來了」。就是這樣自然、不做作的性格，娘娘在網路世界快速竄紅、圈粉無數，他的一言一行也引起熱議討論、掀起不少話題。

(中時電子報)