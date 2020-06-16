美商基美（KEMET）在其官網上宣布，與台灣國巨（2327）公司已經完成總價金16.4億美元的現金收購案，國巨以每股27.2美元現金收購基美所有流通在外股權，基美成為國巨100％轉投資公司，並自美國下市。

今（16日）為國巨融券最後回補日，總計有2,000多張空單趕在最後一個交易日回補，加上美股期貨受中美破冰消息激勵而大漲，日、韓被動元件類股同步走強，國巨也跟進大漲3.66％，終場收在396元，順勢上演慶祝行情。

國巨在2019年11月宣布現金收購基美，從申請各國的反壟斷審查到基美取得交割款，這樁合併案總長花費七個月時間完成，16.4億美元的交易紀錄也寫下台灣電子業第二大併購交易紀錄。

國巨董事長陳泰銘在今年的股東會上表示，有合適標的仍會持續併購，拉高競爭門檻，然而放眼美系大型的被動元件廠，大約只剩下AVX、Vishay兩家，業界認為，AVX已被日本京瓷全資收購，Vishay的高層為猶太人，談判有其難度，國巨未來在美國本土尋求標的的可能性大減。

國巨預計於7月開始編列合併報表，將基美納入營收，對此陳泰銘已在股東會上表示，基美的加入確保未來國巨未來一年的營收、獲利持續成長。

(工商 )