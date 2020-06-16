李珮菁、李炳輝與唐文傑16日出席活動，關懷演藝人員基金會董事長暨華視總經理莊豐嘉致贈慰問金。華視主辦「109年關懷演藝人員端午聯歡餐會」，因疫情尚未完全解除，為顧及大家健康，改致贈2000元禮券，取代原先的端午餐會，在16日、17日上午10點到下午4點華視一樓大廳發放，預計將會發放400份禮券。

16日活動現場，李志希、石峰、池秋美等人也現身。池秋美曾演唱過〈小風帆〉、〈又見炊煙〉，過去紅極一時，她表示：「本來是期待能有端午餐會的，很遺憾改發禮券的方式，大家不會同時間到現場，失去一次跟大家見面的機會，希望中秋節能再和一些老長官、老同事見面。」退居幕後多年的她，自曝歌唱轉音技巧又更好，期待有機會再次演出。難得出席活動的李炳輝，感謝協會的用心，辦理這次發放禮券的活動，他也透露因為疫情緣故，這段期間在家裡時間較多。

莊豐嘉（左）關心李炳輝。（華視提供）

而「月亮歌后」李珮菁則坦言，因疫情損失十幾萬，有2、3場演出取消，「非常感謝華視對我們藝人的照顧，台灣真的是美麗寶島，目前疫情慢慢解除，希望大家都能開心過日子。」李志希也表示，期待疫情過後大家好好相聚，他今年同樣因疫情取消4、5部戲和部分大陸的活動，顧及安全與隔離時間的問題，一些拍戲計畫暫緩，目前和弟弟李志奇在台北教育大學文化創意產業經營學系唸EMBA，準備開始寫畢業論文，忙著進修自己。

莊豐嘉（左）關心李珮菁。（華視提供）

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