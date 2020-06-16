與解放軍爆邊境衝突 3印度士兵死亡 15:592020/06/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中印部隊在拉達克（Ladakh，見圖）爭議邊界爆發衝突。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在中印邊境持續緊張聲中，傳出印度部隊與解放軍爆邊境衝突，有3印度士兵死亡的消息。 據BBC新聞網16日報導，中印部隊是在拉達克（Ladakh）爭議邊界爆發衝突。印度部隊周二在聲明中說，就在雙方於加萬谷（Galwan Valley）進行降低緊張的會談時，周一晚雙方發生暴力衝突，印度有1名軍官和2名士兵喪生。 而在北京，中國大陸發言人趙立堅周二說，印度軍方星期一兩肚越過邊界挑釁，攻擊中方人員，導致雙方邊防人員發生嚴重肢體衝突。 (中時電子報) #解放軍 #邊境衝突 #士兵 #死亡 #印度 也許您會感興趣 推薦閱讀 美媒：陸將升高台海軍事活動 04:102020/06/12 焦點新聞 富邦投信：印股大漲 NIFTY後市可期 04:102020/06/12 產業特刊 持假護照入境 解放軍間諜於洛杉磯被捕 17:012020/06/12 國際 台商返鄉蓋廠急需鋼鐵...上半年鋼鐵業7人職災死亡 15:122020/06/12 生活 持假護照 大陸軍官洛城被捕 04:102020/06/13 兩岸要聞 鋼鐵業職災7死 下半年勞檢翻倍 04:102020/06/13 社會新聞 美C-40軍機越台西岸 大陸央視痛罵「舔狗」 17:112020/06/13 兩岸 對抗解放軍 印軍部署沒在怕 04:102020/06/15 焦點新聞 運-20出遠門 直飛莫斯科 04:102020/06/16 焦點新聞 如何定義你自己 04:102020/06/16 時論廣場 軍事熱門新聞 與解放軍爆邊境衝突 3印度士兵死亡 - 戰略 驚！衛星影像曝陸003航母從上海船廠消失了 - 海軍 中共殲10型戰機一架 短暫進入西南空域 警告驅離 - 軍事 印度四面楚歌？！ 尼泊爾、不丹不挺 就連日本也不敢公開支持 - 軍事 中國為何先禮後兵？ 再給印度2次機會後恐將清場 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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