在中印邊境持續緊張聲中，傳出印度部隊與解放軍爆邊境衝突，有3印度士兵死亡的消息。

據BBC新聞網16日報導，中印部隊是在拉達克（Ladakh）爭議邊界爆發衝突。印度部隊周二在聲明中說，就在雙方於加萬谷（Galwan Valley）進行降低緊張的會談時，周一晚雙方發生暴力衝突，印度有1名軍官和2名士兵喪生。

而在北京，中國大陸發言人趙立堅周二說，印度軍方星期一兩肚越過邊界挑釁，攻擊中方人員，導致雙方邊防人員發生嚴重肢體衝突。

(中時電子報)