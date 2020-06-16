微軟（Microsoft）深耕雲端服務市場傳佳績，週一（6月15日）宣布與數據分析龍頭企業SAS簽定合作協議，微軟將提供Microsoft Azure服務給這家在全球《財富》1000強企業名單中，前100強擁有92家客戶的SAS，做為SAS Cloud的首選雲服務。

隨著網際網路的發展，未來科技的戰場說是在雲端一點都沒錯，近十年來全球3大科技巨擘微軟、亞馬遜（Amazon）及谷歌（Google）無不卯足全力開疆闢地，形成3強鼎立局面，其中，又以亞馬遜最為領先。不過，微軟正積極的搶攻雲端服務市場，今年稍早已經宣布與聯邦快遞、可口可樂、AT＆T、NBA等公司合作交易，最新的進展則是再拿下數據分析龍頭SAS。

根據微軟的資料顯示，SAS除了將使用Microsoft Azure成為SAS Cloud的首選雲提供商，此合作夥伴關係建立在適用於Azure、Dynamics 365、Microsoft 365和Power Platform的整個Microsoft雲解決方案，並且建立在SAS的服務基礎上，深度發展AI分析應用。

在一份微軟與SAS雙方的共同聲明中指出，雙方結盟成為戰略合作伙伴關係。

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(中時電子報)