新北市轄內臨山濱海，每遇梅雨及颱風季節，伴隨而來的雨勢，常造成水災致人民生命財產重大損失，新北市政府消防局為落實「安居、安全、安心」的消防三安政策，原規劃於109年度建置水域船艇划槳訓練池，囿於年度預算限制未能納入。新北市議會議長蔣根煌知悉消防局亟需建置划槳訓練池，以提升水域船艇划槳技術能力，遂以議員建議款爭取撥款新臺幣50萬元協助建置，近日划槳訓練池施作完成，消防局於今天上午舉行「划槳訓練池揭牌啟用典禮」，由議長蔣根煌及消防局長黃德清共同主持揭牌，交消防局訓練使用。

消防局黃德清局長表示，值此颱風季節，為強化整備救災能量，在此非常感謝蔣議長長久以來對消防局的支持，尤其對爭取義消的福利及救災裝備無不盡心竭力，有蔣總隊長做消防局的後盾，對推行各項消防政策確有莫大助益。新建置之划槳訓練池採圓弧型單向滑水道設計，每次訓練人數為14人，且考量實際橡皮艇划槳阻水性，可配合訓練強度增加阻水板產生划水阻力，並藉由阻力性訓練強化划槳的肌耐力，可有效提升消防及義消同仁水域船艇划槳的技術，也冀望能透過基本划槳的技術訓練，強化本局水域救援的效能。

新北市轄內臨山濱海，每遇梅雨及颱風季節，伴隨而來的雨勢，水域船艇划槳訓練極為重要。（讀者提供/張達智傳真）

新北市議會議長蔣根煌，熱心公益，尤其身兼新北市義勇消防人員總隊長，總是心心念念的爭取義消救災裝備及提升救災能力，以保障義消救災執勤安全，協防救災，保護市民生命財產安全。

新北市議會蔣議長根煌爭取建置消防局划槳訓練池開始試用。（讀者提供/張達智傳真）

(中時電子報)