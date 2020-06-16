自先前法院宣布華為財務長孟晚舟在加拿大構成「雙重犯罪」後，孟案15日再次開庭。根據法院公布的資料指出，除了先前爭辯過的加拿大警方是否濫用執法，以及美加不當政治動機辦案之外，先再添新戰場，也就是孟晚舟律師團指控美國所提供的「嚴重錯誤且誤導」的證據給加拿大法院聽證會，而此一證據是匯豐銀行所提供的。

據南華早報報導指出，孟晚舟先前因違反美國制裁伊朗令，於2018年12月1日於加拿大轉機時，遭加拿大邊境服務局（CBSA）拘留，隨後被逮捕。由於孟晚舟涉嫌違反伊朗制裁令才在加拿大轉機時遭逮捕，而在最新一次開庭中，孟晚舟律師團指出，美方向加國法院聽證會所提供的證據，僅有孟晚舟當時向香港匯豐銀行提供的簡報，其中還遭到美方的不當呈現以及刻意忽略關鍵細節，故孟無須引渡至美。

南華早報1月17日曾報導指出，根據匯豐員工與華為員工之間在2010年至2012年間往來相關文件顯示，匯豐早在2010年便知道香港星通技術司（Skycom Tech）與華為之間的聯繫。先前加國檢方指控華為利用星通技術公司與伊朗交易，而孟晚舟直接參與其中。這份文件的存在，讓先前針對孟晚舟涉嫌誤導匯豐銀行的指控出現質疑，也就是匯豐早已知道華為與伊朗之間的商業關係，意味事實上孟晚舟並未對匯豐詐欺。

報導指出，在美方向加國法院提供的資料，並未提到相關細節，並刻意誤導。孟晚舟律師團在備忘錄中紀錄，「孟晚舟女士將提請，關於美方所提證據之彙整...是嚴重錯誤且基於刻意或粗心的對事實不實陳述，以及對資料的忽略，因此才導致了引渡程序的嚴重濫用，故應停止美國的引渡請求」。

其次，孟晚舟律師團指出，美方誤認只有初階匯豐銀行員工了解華為與香港星通之間的關係，並表示「任何要改變或者終結華為與星通之間的關係竟然沒有經過匯豐高階管理層過目是『難以置信』的」，將提供更多證據證明這是『重大不實陳述』」。

在備忘錄也指出，孟晚舟律師團也指出，在美方紀錄中，由於孟晚舟的不當陳述，才讓匯豐銀行對華為貸款9億美元，「但實際上匯豐與華為之間根本沒所謂9億美元信貸」。

這也是孟案中的第三點爭議，先前兩點為在正式逮捕孟晚舟前，加國邊境局在美國聯邦調查局要求下，警方對孟晚舟不法搜索以及質問，以及美國總統川普聲稱必要時可插手孟案，可見本案是有高度政治化。

(中時電子報)