此次導入的台達設備，包括有吊隱式與壁掛式PM2.5直流變頻全熱交換器，在建築物換氣的同時進行溫、濕度的熱交換，可降低空調設備的負荷。並搭配高效三重過濾網，有效過滤露霞有害成分PM2.5，淨化效果高達97％。（李柏澔攝）

夏日炎炎，高溫對燒傷病友的皮膚不適十分難耐，然而因應疫情，重建中心必須在開冷氣的狀態下同時開窗保持空氣流通，對空氣品質和電費都是負擔，為了協助更多燒燙傷病友在適合環境中復健，台達基金會捐贈高性能新風系統、UNO室內空氣品質監控解方案的PM2.5壁掛式全熱交換器給陽光基金會，除了維護空品和保持室內涼爽，預估可省30％空調電費。

陽光基金會副董事長陳永隆表示，「熱」是傷友們最不舒適排行第一位，由於燒傷的皮膚沒有毛孔沒有到辦法排汗，復健時又必？全程穿著壓力衣撫平疤痕，因此重建中心必須長期開啟空調。然而受疫情的影響必須邊開窗邊開冷氣，這次有台達基金會的支持，讓傷友們可以放心地回重建中心復健，電價也不至飆升，預估可節省空調用電費用達30％。

台達基金會副董事長郭珊珊特地穿上壓力衣感受燒燙傷朋友的辛苦，說這次疫情中觀察到陽光基金會總會的重建中心，為防疫的需求在開空調的同時，須開窗讓空氣流通，台達以智慧節能科技帶來更健康的新鮮空氣，正可舒緩陽光基金會所面臨的困境，也打造對傷友復健更有利的環境。

台達電子產品開發部課長李書哲說，台達新風系統具備高效三重過濾網，可有效過濾空氣中的PM2.5，PM10、甲醛等有害成成分，並降低室內二氧化碳濃度，讓室內空氣品質遠超標準，淨化效果高達97％，直流變頻的全熱交換器也深具節能效益，不僅自動調整室內所需的基本換氣量，全熱交換功能也讓換進的空氣維持冷氣房的溫度，現場傷友們開玩笑說「現在都要穿外套」 「不會再打瞌睡了」。

台達基金會說，今日將再捐出20套PM2.5壁掛式全熱交換器給陽光基金會，希望使傷友在復健時更安全全，健康及舒適，更表示企業回饋社會是最有意義的事，賺錢只是其次。

(中時 )