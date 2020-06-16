榮獲日舞影展全球劇情片類觀眾票選獎和評審團劇本獎的《下落》將在台北電影節亞洲首映。（台北電影節提供）

以引介新銳導演作為最大特色的台北電影節，在作為影展招牌的「國際新導演競賽」之外，也不忘選入各國話題新銳作品進入觀摩單元，本屆影展同樣選入多部在各大影展放映甚至得獎的新秀導演；包括勇奪本屆日舞影展雙料大獎的《下落》、曾獲金馬獎肯定的冰島作曲家約翰．約漢生生前唯一導演作品《後人類傳說》、以及耗時七年籌備，榮膺本屆鹿特丹影展開幕片的《1917迷走莫三比克》等作品，喜愛從影展挖掘新秀的觀眾，或許可從本屆台北電影節片單中，發現未來大師的蹤跡。

曾以《愛的萬物論》和《浮城謎事》獲得金球獎及金馬獎最佳配樂的冰島作曲家約翰約漢生（Jóhann Jóhannsson），雖於2018年驟逝留給影迷無限遺憾，但其生前完成的首部也是最後導演作品《後人類傳說》將在台北電影節首映，該片改編自1930年出版的同名科幻小說，以前衛影像和散文般的鏡頭語言，展露出他在為好萊塢電影擔任配樂之外，也大膽嘗試實驗影像的多元才華，該片還邀得奧斯卡得主蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）為該片獻聲。

許多影迷爭相朝聖的美國日舞影展，每年都被視為獨立製片的兵家必爭之地，今年在該影展首映的《下落》以美墨邊界為背景，描述一位母親得知前往美國工作卻音訊全無的兒子過世消息後，決心冒險跨越邊境，尋找關於兒子的下落，峰迴路轉又命運交織的劇情宛如《烈火焚身》般扣人心弦，征服評審及觀眾，獲得日舞影展全球劇情片類觀眾票選獎和最佳劇本雙料得主。

首部長片便一鳴驚人，與《王者之聲》、《凱文怎麼了》等片齊名歐洲電影獎初選名單的朱奧努諾品圖（João NUNO PINTO），耗時七年籌備及構思的新片《1917迷走莫三比克》，以一次世界大戰為背景，描寫奉命前往殖民地莫三比克從軍的葡萄牙年輕士兵，經歷來自環境、戰爭的多重考驗而重新看待自我的歷程，人性描寫宛如非洲版《現代啟示錄》，獲選為今年鹿特丹影展開幕片。

2020台北電影節將於6月25日至7月11日於臺北市中山堂、光點華山電影館和信義威秀影城舉辦。

(中時 )