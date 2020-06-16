據勞動部統計，去年全年勞資爭議案件達2萬6435件，其中有1萬1千餘件曾經至行政機關調解，為了協助勞工盡速解決勞資爭議，勞動部近日公告「補助行政機關辦理職業災害勞工勞資爭議調解法律扶助實施要點」，只要是職災案件、爭議金額達1萬元以上，經評估確有需求後，將會由地方政府協助勞工聘請律師處理。

去年的2萬6435件勞資爭議中，其中職災案件達1792件，也有1091件循行政調解進行，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，目前勞動部針對勞工法律扶助集中在訴訟、不當勞動裁決委員會時，但如果能夠更快協助勞工解決勞資爭議話，反而可以讓勞工獲得更大助益。

王厚偉指出，今年首度編列125萬元預告，針對勞工權益會受損較多的職災案件中，嘗試在調解階段祭出律師費補助，經地方勞動主管單位評估有需求後，會在法扶基金會及律師全聯會提供的約250個熟悉勞動法令的律師中協助聘用，並提供律師出席調解一次3千元的費用。

另外，為了鼓勵更多地方政府願意使用「仲裁」制度，勞動部近日也公告「補助行政機關辦理勞資爭議仲裁實施要點」，只要勞資雙方願意仲裁，勞動部就補助地方政府約3萬元的仲裁費用。

(中時 )