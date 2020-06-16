果醬男孩林韡勳研發的3款柑橘類果醬都是季節限定，預購後今年冬天柑橘產季就能品嚐到。(莊曜聰攝)

連續舉辦15年的英國世界柑橘類果醬大賽，每年都吸引來自40多國、3000瓶以上的柑橘果醬參賽。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

因為念念不忘阿嬤的桑葚果醬味道，剛滿30歲的林韡勳，在6年前一頭栽進果醬製作的領域，他自創「甜玉軒」品牌，堅持在地食材手工熬煮出的好味道，限量製作的果醬深受好評，今年他首度報名參加有「果醬界奧斯卡」之稱的英國世界柑橘類果醬大賽，研發的3種果醬受評審青睞，全拿下銀牌，相當不容易。

英國人的生活裡少不了柑橘類果醬，通過Marmalade在英文單字中只能代表柑橘醬，就能看出受重視程度，世界柑橘類果醬大賽在英國盛產柑橘的彭里斯舉辦迄今已經有15年歷史，威爾斯親王、查理斯王子都曾品嚐過金獎得主的柑橘醬，因此有「果醬界奧斯卡」之稱。

林韡勳是柳營區農會第一批青農，當時他選定果醬來微型創業，為此也走遍全台各地農村打工換宿、找尋食材，還認識了許多志同道合的農人好友，但一開始製作的果醬連家人都不敢吃，他反覆嚐試，摸索各類水果特色，並堅持不添加人工色素、香精來加強賣相，藉著口耳相傳，才逐漸打開市場。

透過農創市集、網路、小型店家合作，林韡勳的果醬闖出名堂，籌備2年時間，今年3月與長榮大學合作，使用東山龍眼蜂蜜、柑橘、家鄉柳營旭山的柳橙、太康有機園區的檸檬，研製出「馬告金桔金柑果醬」、「龍眼威士忌金柑果醬」、「橙香蜂蜜金柑果醬」，首度叩關英國的果醬大賽，還因新冠疫情取消機票，只能用空運快遞果醬參賽。

與來自歐美、日韓等40多國超過3000瓶果醬同場比拚，口感、香氣、食材及佐餐多元性獲評審肯定，最後在「男生手作果醬組」、「使用酒類食材組」、「使用有趣食材組」拿下銀牌，讓林韡勳感到雀躍不已。

柳營區農會16日特別表揚林韡勳的好表現，也幫他的果醬舉行小型發表會，總幹事陳右欣說，青年返鄉創業從來都不容易，看到他用果醬推廣台灣食材的美好價值，令人感到驕傲；這3款得獎果醬即日起開放預購，12月柑橘產季時就能製作交貨。

(中時 )