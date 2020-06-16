隨著後疫情時代的生活模式轉變，消費者對於便利與快速的網路購物亦趨仰賴，在網路購物平台積極發展之時，UNIQLO為滿足消費者，運用其通路優勢，於6/18-6/24連續7天首次推出實體店舖與網路商店同款同價優惠活動。6/30前更針對新會員推出登錄送NT$200元滿額優惠券，鼓勵消費者加入UNIQLO APP會員，享受更加便捷的智慧生活！

對此，UNIQLO海外行銷宣傳戰略部部長黃佳瑩表示：「UNIQLO致力於帶給顧客優質的購物體驗，在市場上大家積極發展電商的同時，UNIQLO更注重藉由線上、線下融合來完善消費者的購物體驗。我們優化店舖與網路商店所能提供的服務，例如：網路下單店舖取貨免運，藉此讓每家實體店舖都可成為旗艦店，提供最完整齊全的商品服務；而UNIQLO APP扮演的角色就是串連虛實體驗的最佳工具，為顧客打造1+1> 2的購物體驗；因此在今年618檔期，首度推出APP會員限定優惠活動，讓消費者感受智慧購物帶來的美好生活。」

UNIQLO 618會員購物節精選榜單。（UNIQLO提供／黃慧雯台北傳真）

線上線下同步「618會員購物節」APP會員連七日限定優惠NT$149起

在6月重啟美好生活的時刻，UNIQLO以好商品X好價格回饋會員，精選多款夏日必備的LifeWear明星商品搭配期間限定NT$149起的超強優惠，應援各種生活場景的服裝需求。無論是透過APP網路商店下單或者實體店舖出示會員條碼，皆可享有會員限定優惠價 。

必買清單推薦：BRATOP罩杯式上衣指定款 原價790 會員限定價NT$590；男裝 圓領/V領T恤 (短袖)/坦克背心 原價190 會員限定價NT$149。男女經典褲款：女裝 棉麻窄管長褲 原價990 會員限定價NT$790；男裝 工作短褲 原價790 會員限定價NT$590；男裝 合身牛仔褲 原價1,490 期間限定NT$990；女裝 高腰緊身九分牛仔褲 (美型)原價1,490 期間限定NT$990。

同慶618會員購物節，UNIQLO網路商店也特別推出限定企劃。6/18 (四)-6/24(三) 只要消費NT$680以上即可享受超商取貨免運，6/18 (四)-6/21(日)更有限量滿額贈好禮：網路購物單筆滿NT$1,800即送日本最熱門的限量版不銹鋼迷你瓶。

APP會員獨享！6月底前下載UNIQLO APP並完成會員連結，即享六大尊享服務。無論實體店舖還是網路商店，立即加入APP會員，六大尊享服務，應援智慧購物新體驗。包含：6/30前完成APP新會員連結可獲得合計NT$200滿額優惠券(內含網路商店優惠碼NT$100, 實體優惠券NT$100各一，消費滿NT$1500可用) 。會員生日獨享貼心生日禮NT$100實體店舖滿額優惠券。Scan de Chance實體店舖單筆消費滿NT$500隔日即可參加遊戲抽獎，有機會獲得滿額優惠券。隨時掌握最新優惠與新品資訊，全台商品庫存貨量狀態查詢。多元便捷取貨服務：店舖取貨，超商取貨，宅配到府等多種方式任君挑選。不定期會員專屬限定優惠價格。

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