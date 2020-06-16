海巡署第3岸巡隊龍港機動巡邏站官兵協助擱淺領航鯨脫困

一條活領航鯨，16日中午被民眾發現擱淺在後龍海角樂園沙灘，海巡署第三岸巡隊龍港機動巡邏站官兵據報派員趕往救援，確認領航鯨仍然活著後，目前海巡人員已報鯨豚救援單位前往，並搭建帳篷替領航鯨遮蔭保濕，待稍後漲潮再協助領航鯨回到海中。

一條活領航鯨16日中午被發現擱淺在後龍海角樂園沙灘，海巡署第三岸巡隊官兵趕往救援，搭建帳篷替領航鯨遮蔭保濕。〔海巡署第三岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

一條活領航鯨16日中午被發現擱淺在後龍海角樂園沙灘，海巡署第三岸巡隊官兵趕往救援，等待漲潮協助領航鯨自行游出脫困。〔海巡署第三岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

海巡署中部分署第三岸巡隊龍港機動巡邏站，16日中午接獲民眾通報，海角樂園左前方300公尺處沙灘有鯨豚擱淺，海巡人員抵達現場後發現為活體鯨豚，即刻採取鯨豚擱淺的相關緊急措施，並聯絡中華鯨豚協會人員，確認該鯨豚為領航鯨。

海巡小隊長林宥辰與官兵先是以濕布覆蓋在領航鯨身上，並持續灑水保濕，並搭起帳篷避免日曬，由於領航鯨體型相當巨大，緊急通報鄰近的白沙屯及公司寮安檢所人員到場支援，經丈量該鯨豚長約473公分、寬147公分，鯨豚協會秘書長李宗翰表示該鯨豚品種為領航鯨，請海巡官兵協助對領航鯨豚持續保濕，遵循「三要四不原則」，要扶正、要保濕、要紀錄呼吸心跳、不要站在離他們尾部和頭部太近的地方、不要推拖拉扯牠們、不要翻動牠、不要喧嘩。

由於領航鯨體積龐大，救援人員只能待漲潮時，能讓領航鯨浮起自行游離海灘，救援工作持續進行中。

(中時 )