環球晶(6488)中德分公司，今舉行廠房增建的動土典禮。環球晶積極擴增在台灣半導體產業的佈局，已將超過新台幣100億元的境外資金匯回台灣，並優先投入於環球晶圓中德分公司的廠房增建並引進先進機器設備，預計將於兩年內完成廠房興建、機台安裝和產品量產。

環球晶圓中德分公司主要係生產和銷售12吋半導體矽晶圓，為因應全球半導體產業製程技術快速提升，對於高階矽晶圓的強勁需求，環球晶圓決定擴建中德分公司廠房，新增先進設備和高端儀器，提升12吋最先進半導體磊晶矽晶圓的產能。並將此最先進製程晶圓產能應用在小型化、輕量化、低功耗但能高速運算的高度成長性市場。廠房完工正式量產後，將增加環球晶圓高階半導體矽晶圓產能，加大環球晶圓集團的營運成長力道並樹立永續經營利基。

環球晶董事長徐秀蘭日前強調，今年在逆風中，手上的現金、客戶關係非常重要。環球晶營運活動產生的現金流約31.6億元新台幣，與現金部位355.47億新台幣，反映了環球晶圓的正確營運策略，也顯示了經營模式和財務的優勢。目前12吋矽晶圓供需非常健康。

(時報資訊)