饗賓餐旅集團歷經動盪的2020年上半年，宣布下半年啟動「饗賓3.0」計畫，以4大行動分進合擊，包括電商品牌「饗在家」冷凍即食品搶攻宅商機、台菜新品牌「真珠」7月迎賓、「旭集」南下插旗高雄、饗食天堂大直店改裝升級，在後疫情時期持續創新布局。

饗賓餐旅集團旗下目前共有7品牌、共40家分店，受新冠肺炎疫情衝擊，1～5月集團營收年減15％。總經理陳毅航表示，疫情改變餐飲業思維及經營策略，進而發想此次「饗賓3.0」計畫，希望將饗賓的餐桌到顧客的餐桌，整合美好的餐飲體驗。

因應疫情帶動外帶與冷凍食品等「宅經濟」商機，饗賓善用現有中央廚房資源，電商品牌「饗在家」自6月初陸續推出自製麵包、湯品、水餃、拌麵及拌醬等冷凍即食品，未來將再推出常溫品，在饗在家商城及現場門市販售，打破空間限制開創新路。

其次，饗賓籌備台菜新品牌「真珠」預計7月15日於京站B3開幕迎賓，陳毅航表示，台菜不是只有酒家宴客菜，「真珠」主打最接地氣、聯繫家人感情的家庭飯桌，不用集滿一大圓桌的人，就能輕鬆點嚐阿嬤灶頭的手路菜。

此外，饗賓下半年亦將邁出展店步調，加上新品牌「真珠」，預計至明年初將新展5家店，包括旗下「開飯川食堂」及「饗泰多」7月底進駐新莊宏匯廣場，主打日料的高價自助餐品牌「旭集」明年初南下插旗高雄義享天地，「開飯川食堂」亦將進駐開出新門市。

此外，自助餐品牌「饗食天堂」大直店亦將率先改裝、同步升級菜單，以嶄新風貌呈現給賓客。而起家的「福利川菜福宴館」今年歡慶50周年，特別匯集人氣菜色，於開業3周年的高價自助餐品牌「饗饗」端出，提供更上層樓的美味體驗。

(時報資訊)