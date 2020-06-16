為協助上櫃公司發布英文重大訊息，暨提升其自願發布英文重大訊息之意願，已編製「上櫃公司重大訊息常用英文詞彙及英文申報範例」，供上櫃公司參考。

櫃買中心表示，為加速本國資本市場雙語化及提升國際能見度，櫃買中心於109年1月10日已公告修訂「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文，依上櫃公司資本額或外資持股比例條件，採四階段逐步規範上櫃公司同步發布中、英文重大訊息。

為協助受規範之上櫃公司申報英文重大訊息更便利，同時鼓勵上櫃公司自願發布，櫃買中心已編製「上櫃公司重大訊息常用英文詞彙及英文申報範例」，並自109年6月24日起置於公開資訊觀測站公司申報系統「常見申報問答與相關文件下載」項下，歡迎上櫃公司多加參考利用。

此外，為鼓勵興櫃公司提早與國際接軌，櫃買中心亦歡迎興櫃公司參考此申報範例自願發布英文重大訊息。

(時報資訊)