開城工業區今（16）日下午傳出爆炸巨響及煙霧，《韓聯社》引述消息人士指出，有傳聞指，設置在工業區內的兩韓辦公室可能被炸毀。南韓總統府青瓦臺16日消息指出，總統文在寅緊急召開國家安全保障會議（NSC）全體會議。

開城工業區今（16）日下午傳出爆炸巨響及煙霧，《韓聯社》引述消息人士指出，有傳聞指，設置在工業區內的兩韓辦公室可能被炸毀，南韓統一部隨後證實，北韓炸毀兩韓辦公室。

《韓聯社》報導引述南韓總統府青瓦臺16日消息，總統文在寅緊急召開國家安全保障會議（NSC）全體會議，就北韓當天爆破位於開城的兩韓聯絡辦公室一事進行討論。

預計文在寅將聽取有關北韓情況的匯報，并同與會人士探討對策。這是文在寅就任總統以來第九次召開國安會全會，最近一次是在去年3月4日，當時全會就越南河內美國與北韓領導人會談無果而終一事進行討論。

統一部16日證實，北韓於當天下午2點49分爆破兩韓聯辦。北韓勞動黨第一副部長金與正13日發表談話稱，在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的兩韓聯辦坍塌成一片廢墟的情景。

(旺報 )