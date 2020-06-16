GINO為加入《多情城市》採買不少行頭。（民視提供）

GINO為加入《多情城市》採買不少行頭。（民視提供）

GINO為加入《多情城市》採買不少行頭。（民視提供）

Gino最近加入民視八點檔《多情城市》，演出兵家綺跟陳熙鋒的大兒子「李文章」，他表示這個角色名字有一直在家族出現，只是人都在海外，這一次時機成熟了，角色終於可以回歸。讓Gino期待的是這一次終於不再是超齡演出，除了不用蓄鬍，他索性把頭髮剪短了，希望換個造型，帶給觀眾耳目一新的感受。

Gino表示，因為「李文章」這角色是功成名就，但非常有天馬行空的想法，他為了角色造型費了不少功夫，還添購行頭，「如果觀眾反應好的話，就可以繼續再買，發揮愛Buy精神」。他透露進組開拍前才跟邱子芯做了跑車的直播，效果超好，沒想到加入八點檔，竟然會跟邱子芯搭到戲，讓他直說緣分真的很可怕，也十分期待跟邱子芯繼《我的老師叫小賀》的師生關係後，又一次的戲劇合作。

睽違一年再加入八點檔，Gino表示壓力非常大，因為平常很少用台語交談，光是出場戲就頻頻吃螺絲，且八點檔演員都是硬底子，每一位都非常專業，很怕自己拖累了大家，再加上八點檔的官方臉書有「每日一NG」，他很怕自己常常上榜。幸好對手搭檔霍正奇、王燦、傅子純等人非常有耐心，一直從旁協助他。

Gino最期待在《多情城市》中遇到老搭檔侯怡君，他笑說因為跟侯怡君一直以來都是主持合作，這次受邀演出《多情城市》，他就很希望可以在跟「陳秋鴻」（侯怡君飾演）擦出不一樣的火花。

(中時 )