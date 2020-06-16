苗栗縣政府提升勞動競爭力，今年規畫「提升自我 增進職能」課程，16日啟動多元培訓課程，盼能提升勞工提升專業技能，並考取證照。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府提升勞動競爭力，今年規畫「提升自我 增進職能」課程，16日啟動多元培訓課程，盼能提升勞工提升專業技能，並考取證照。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府提升勞動競爭力，今年規畫「提升自我 增進職能」課程，16日啟動多元培訓課程，盼能提升勞工提升專業技能，並考取證照。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府提升勞動競爭力，今年規畫「提升自我 增進職能」課程，苗栗縣長徐耀昌16日啟動多元培訓課程，將提供縣內在職民眾以及外籍移工，共75人次的訓練機會並輔導考取相關證照，同時提升職場防災知識與技能。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，今年針對縣內在職勞工，規畫辦理堆高機、起重機（天車）操作人員、急救人員、丙種職業安全衛生業務主管等訓練班共5班次，預計有75人次受訓機會，其中開放15名外國移工報名堆高機操作人員訓練班，盼能提升專業技能，並輔導考取專業證照，提升競爭力。

徐耀昌與縣議員余文忠、湯維岳、鄭碧玉、徐筱菁、公館鄉長曾美露及苗縣工業會理事長余增國、苗栗就業服務站主任陳懷峰等人，16日啟動「提升自我、增進職能」課程計畫。

徐耀昌表示，職業證照為產業遴選人才重要指標，縣府除配合中央政策，爭取相關經費辦理失業者職訓，也透過在職者職業訓練及就業促進課程，提升個人勞動市場競爭力，並且強化職場防災知識與技能，全面提升工安水準。

勞青處指出，縣府首次編列經費辦理4大類職安訓練班，除堆高機操作人員2班，其他均辦理1班，預計7至11月陸續開課，經錄訓者課程免費，即日起開放報名，報名網址http：／／www.mcia.org.tw／ 或電洽037-323344

(中時 )