近日天氣熱爆，全台各地高溫炎熱，15日中午花蓮甚至出現攝氏38.3度的極端高溫。太陽如此毒辣，車子的雨刷該不該立起來？這個簡單問題，竟引發網友熱烈「吐槽」，紛紛回應「車子很多東西都怕曬，白天不要開出門」、「建議把雨刷拆掉，下雨再裝」，甚至有人說「不要裝擋風玻璃 就不會有這些煩惱了」。

大太陽的情況下，偶爾會見到有車主將雨刷立起來，其作用不外乎可避免玻璃高溫、雨刷膠質損壞，但也有人說立起來彈簧會壞掉。網友「01白虎哥」在《mobile01》提出這個問題，還問「到底現在該立還是不要立？還是有什麼突破性的科技了？」，引發網友熱烈回應。

有網友認真回「可以買『雨刷頂高器』，撐高一點點.....雨刷是像膠，沒有那麼容易壞，會硬化不完全貼合玻璃，刷不乾淨，撐高是有增加雨刷壽命，但是最多兩年我就會換雨刷」。

不過更多網友是吐槽：「你應該買個汽車遮陽傘把車子遮好，這樣車頂、車側的膠條也能保護好。」、「有啊，有突破性的發展。屁孩走過還會隨手一推喔，一幅美景便油然而生了」、「其實車子很多東西都是怕曬的。建議白天不要開出門。」、「虎哥，不要裝擋風玻璃，就不會有這些煩惱了」、「無聊，三條雨刷條，200元有找的東西，也在傷腦筋。」。

(中時電子報)