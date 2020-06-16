交通部長林佳龍表示，由於國門還沒開放，7至9月可能會有紓困3.0版，針對特定的觀光產業、交通運輸業，如機場、免稅店等加碼補助。旅行公會正式向交通部爭取，員工薪資從補助1萬元提高成1.5萬元，經費粗估逾23億元。對此，交通部表示，預算還在爭取中。

旅行公會日前有向交通部提議，紓困3.0版旅行社營運補貼部分，綜合補助10萬、甲種補助8萬元，乙種經營國旅市場，因已復甦故排除，至於員工薪資，旅行公會想爭取從1萬元提高至1.5億元，總計粗估23億元。導遊領隊維持1個月補助1萬元，連續3個月，粗估10億元。

觀光局官員證實，有收到觀光業者的提案，目前計畫正在研擬中，一切都尚未定案，還需與業者多加討論。另外，觀光局長張錫聰也說，正在研議中，行政院會就各產業紓困需求及對象做研議，還沒定案。交通部官員也說，紓困3.0目前還在爭取預算，方案也在修正及調整中，媒體稱所取得的資料，現階段並不具意義。方案待拍板後，會正式對外說明。

有關人才培訓方面，觀光局說，經費已用罄，6月12日已報名截止，原則上不會再延續計畫。

(中時 )