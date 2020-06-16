麗娜輪蘇花航線 7月4日復航 17:372020/06/16 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麗娜輪將於7月4日復航。（業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 支持政府推動國民旅遊，東聯航運今日表示，藍色公路「麗娜輪」蘇澳-花蓮往返航班，將於7月4日復航，麗娜輪限定優惠7月搭乘車輛免費。 東聯航運表示，船期每周六早上11：00點蘇澳開航，下午13：00點抵達花蓮，每周日16：30花蓮開航，18：30抵達蘇澳。單程票價經濟艙700元、商務艙1000元、頭等艙1500元；小客車1500元、中巴2000元、大型遊覽車2500元。摩托車票價部分，白牌300元、紅牌500元、腳踏車100元。 (中時 ) #花蓮 #蘇澳 #麗娜輪 #7月 #東聯 #票價 也許您會感興趣 生活熱門新聞 葉匡時搭高鐵回台北吐一句話 網看哭了 - 生活 中衛口罩回歸！PChome 24h開賣時間曝光 - 生活 全聯驚見中衛口罩 網一看顏色暴動：求代購 - 生活 好市多中衛口罩開箱 網一看：羨慕死 - 生活 竟然不是鮭魚？北京疫情意外揭穿進口魚背後真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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