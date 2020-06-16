支持政府推動國民旅遊，東聯航運今日表示，藍色公路「麗娜輪」蘇澳-花蓮往返航班，將於7月4日復航，麗娜輪限定優惠7月搭乘車輛免費。

東聯航運表示，船期每周六早上11：00點蘇澳開航，下午13：00點抵達花蓮，每周日16：30花蓮開航，18：30抵達蘇澳。單程票價經濟艙700元、商務艙1000元、頭等艙1500元；小客車1500元、中巴2000元、大型遊覽車2500元。摩托車票價部分，白牌300元、紅牌500元、腳踏車100元。

(中時 )

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