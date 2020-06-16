蘋果（Apple）往年都會在WWDC(蘋果全球開發者大會）期間宣布年度成績單，雖然今年WWDC20改由全線上形式舉行，例行公事也沒忘！蘋果宣布 App Store 生態系統光是2019 年就在全球市場推動 5,190 億美元的帳款與銷售額，寫下全新里程碑。

蘋果公佈由 Analysis Group 中的獨立經濟學者所進行的新研究，從中發現App Store收益最高的類別是行動商務類 (m-commerce) app、數位商品和各項服務 app 以及 app 內廣告。這樣的結果充分展現了 app 經濟體系的活力、激烈競爭和蓬勃發展的特性。

2019年App Store營收來源分析。（摘自蘋果官網）

根據研究顯示，若將其他來源 (例如實體商品和服務) 的銷售額納入計算，Apple 直接向開發者支付的金額僅是為數龐大的總額的一小部分。由於 Apple 僅從與數位商品和服務相關的帳款中收取佣金，因此 5,190 億美元的總額中，超過 85％ 是完全歸於第三方開發者和各大規模的企業。

Apple 執行長 Tim Cook 表示：「在 App Store，創新者和夢想家能讓想法化為現實，而使用者也可以找到安全可靠的工具來提升生活品質。時局動盪不定，充滿挑戰，App Store 一直為創業、健康、教育和就業提供機會，從而幫助大眾快速融入這個日新月異的時代。全球 App Store 社群為將來持續促進創新、創造就業機會，並推動經濟成長的同時，我們也致力投入更多資源來支持和培育 App Store 社群，從幾乎世界各地的個人開發者工作室，乃至擁有上千名員工的企業，都是我們的支援對象。」

該研究發現，App Store 生態系統在 2019 年所帶動的 5,190 億美元中，實體商品和服務的銷售額佔最大宗，為 4,130 億美元。在此類別中，絕大部分的銷售額來自行動商務類 app，而且其中以零售業務居首，金額達 2,680 億美元。零售類 app 包括「家樂福Carrefour TW 」和「康是美網購」等實體商店的數位化商店，以及銷售實體商品的虛擬市場如 PCHome 和 Pinkoi ；而食品雜貨外送自成一類，不在其列。

其他類型的行動商務 app 是眾多實體商品和服務的最大銷售來源之一。KKDay 和 Airbnb 等旅遊類 app 佔 570 億美元。Uber 和 台灣大車隊 55688 等乘車類 app 的銷售額為 400 億美元，而食品雜貨外送 app 如 Foodpanda 和 Ubereats 的銷售額為 310 億美元。

數位商品和服務的帳款和銷售額共計 610 億美元，其中包括音樂和影片串流服務、健身、教育、電子書和有聲讀物、新聞和雜誌，以及約會服務等 app。遊戲是 2019 年獲得最多下載次數的 app 類型，佔數位商品和服務帳款與銷售額的最大宗。2019 年熱門知名遊戲包括 2019 年下載次數最多的遊戲「Mario Kart Tour」，以及獨立開發者 thatgamecompany 的「Sky 光·遇」，該遊戲榮獲 Apple 的 2019 年 iPhone 年度遊戲大獎。

App 內廣告銷售額佔 450 億美元，其中 44% 來自遊戲。創下大量 app 內廣告銷售額的非遊戲類 app，通常可供免費下載和使用，例如 LINE 和 Yahoo 奇摩；而某些 app 也提供 app 內購買機制以供存取內容，例如 Kono 和 LiTV。

這份研究分析 2019 年的數據，將所有商業交易來源納入統計，精準掌握 App Store 生態系統的狀況。因應新冠肺炎而生的社交距離規定，讓人們改變了生活方式，也使人們花費更多時間在行動裝置上。社交 app 有助於親朋好友保持聯繫，而教育和商務協同合作 app 則可幫助學生和員工採用遠端方式學習與工作。因持續成長的消費者需求，食品雜貨外送 app 有所受益，而面臨管制或需要當面互動的商業活動相關 app 使用量則急遽下跌。許多實體商家已經轉向使用行動商務，而且其中的一些商家如果少了這樣的替代性數位平台，甚至可能會被迫停業。

蘋果旗下在2008 年推出的 App Store，是世界上最安全、最活躍的 app 市場之一，目前擁有將近 200 萬款 app，而且在全球 175 個國家或地區每週共有 5 億個造訪人次。

(科技)