侯友宜、劉增應、饒慶鈴今宣布3縣市共推「夏日333，一起看海趣」互惠旅遊。（許哲瑗攝）

三地相關業者包括易飛網、立榮航空、長汎旅運、旅行蹤、黃金博物館、GoShare、福容大飯店、深澳鐵道自行車等代表到場共襄盛舉。（許哲瑗攝）

馬祖藍眼淚。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

馬祖推出「跳島秘境慢活自由行」、「戰地風情自由行」及「慢活風情芹壁自由行」3條自由行路線。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

北以觀光品牌「青春山海線」，規畫「山海經典文旅2日遊」、「海陸全席3日遊」、「機＋酒山海逍遙自由行」3條遊程。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

繼金門縣「金新款待」、屏東縣「南北灣灣」互惠旅遊後，新北市長侯友宜16日合體連江縣長劉增應、台東縣長饒慶鈴，宣布3縣市共推「夏日333，一起看海趣」互惠旅遊，主打新北青春山海線、馬祖藍眼淚、台東熱氣球，陸、海、空3種不同遊程，搭配縣市限定優惠，力推國旅拚振興。

侯友宜、劉增應、饒慶鈴今下午合體出席記者會，互贈新北茶葉、台東芒果、馬祖紀念酒，共同介紹在地景點，期盼國旅蓬勃發展，振興國內經濟。

劉增應表示，馬祖島嶼風光明媚，閩南特色古色古香，最知名的藍眼淚更被列為此生必看的美景之一，還可一睹花崗岩的鬼斧神工，相較國外疫情嚴峻，國內已60多天零確診，歡迎民眾搭乘立榮航空、台馬之星，來場類出國的安心旅行。

劉增應介紹，馬祖推出「跳島秘境慢活自由行」、「戰地風情自由行」及「慢活風情芹壁自由行」3條自由行路線，3天2夜機加酒5500元起，且台東和新北民眾，在南北竿租電動機車，1天只要300元，同時下個月開始，只要到莒光（東、西莒）住宿一晚，就加碼贈送限量方塊海紀念酒，2縣市各限量333瓶。

饒慶鈴說，台東擁有最長的海岸線，蘭嶼、綠島2處島嶼各有特色，可泡溫泉享受一覽無遺的美麗海景，也可體驗全世界最深的海底郵筒，過去2年內真的成功寄出3萬張明信片；台東早中晚各有風味，清晨追熱氣球、下午瘋衝浪、晚上賞星星，很高興能和新北、連江攜手合作。

饒慶鈴介紹，台東縣搭配台東好玩卡，推出「部落尋寶趣」、「秘境打卡趣」及「幸福農遊趣」3種套票方案，3天2夜、有山有海，最低只要6399元起，便能一次滿足追球、追星、追浪花的夏日時光，且新北、連江民眾購買台東好玩卡行程，前888名再送限量好禮「東海岸八仙米」，歡迎大家在疫情後，結伴來到最天然、最空曠、空氣最好的台東。

侯友宜表示，新北以觀光品牌「青春山海線」，規畫「山海經典文旅2日遊」、「海陸全席3日遊」、「機＋酒山海逍遙自由行」3條遊程，暢遊北海岸山海風光、走訪小鎮和老街，探尋動人的歷史故事，美食美景一應俱全，推薦大家在152公里的青春山海線上，搭淡海輕軌看海，騎電動機車看海，在自行車道騎單車看海，還可以在深澳騎RailBike看海。

侯友宜指出，疫情解封、人要放風，「夏日333」主推陸、海、空3種不同的海洋風情，「陸」就是新北的青春山海線；「海」則是馬祖的藍眼淚；「空」則是台東的熱氣球，取名「新東馬」諧音為「心動嗎」，各式好玩、好吃、好折扣的加碼大禮，歡迎大家來體驗。

觀旅局表示，即日起至8月31日，台東及馬祖民眾搭乘以幾米公共藝術聞名的「淡海輕軌」，每天提供300張「當日無限搭乘券」，且3縣市民眾持身分證，到九份黃金博物館可免費入場、享有深澳鐵道自行車Rail Bike 8折優惠等，同時至「旅行蹤」粉絲專頁下載指定行程，還可以參加「現金＋住宿」抽獎活動。

觀旅局表示，福容大飯店福隆店配合推出「暢涼盛夏」住房專案：7月14日至8月30日入住福隆店，4人同行每人只要2750元起，加贈早、晚餐及好禮四選一，同時，只要是三縣市居民，更可獨享優惠加價350元，就可體驗立槳SUP或獨木舟水上活動1小時。淡水福容也推出一日遊優惠、情人塔買一送一等。

(中時 )