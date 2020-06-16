副總統賴清德（中）16日參訪新竹市立動物園，市長林智堅（左二）全程導覽解說。（陳育賢攝）

副總統賴清德（左二）16日參訪新竹市立動物園，市長林智堅（左一）全程導覽解說。（陳育賢攝）

副總統賴清德（左二）16日參訪新竹市立動物園，市長林智堅（右二）化身導覽員全程陪同與解說，最後在料亭吹涼風品咖啡，大讚竹市是國旅好去處。（陳育賢攝）

民進黨新竹市黨籍議員陪同副總統賴清德遊新竹公園，共同行銷竹市國旅。（陳育賢攝）

後疫情時代拚國旅！為替地方行銷景點、拚國內旅遊，副總統賴清德16日參訪新竹市立動物園，市長林智堅化身導覽員全程陪同與解說，一起賞老虎、河馬及獼猴，也同遊新竹公園、挑伴手禮、品咖啡茶點，大讚竹市是國旅好去處。

賴清德表示，過去幾個月我們防疫成功，6月7日大解封後接下來要振興經濟，目前政府推動了安心旅遊方案，趁這個機會來到新竹市立動物園替地方拚國旅。

賴清德指出，動物園動土的時候他有來參加，現在改建完成後提供大人小孩非常好的觀賞動物的環境，整個動物園看起來就像公園一般，非常適合居家來參觀。

這裡不只是新竹市民會來參觀，也吸引從中壢、台中、高雄的遊客，民眾如果要闔家安心旅遊，千萬不要錯過新竹市立動物園，這座城市非常值得大家來參觀。

市長林智堅則指出，這次是新竹公園與動物園全區完工後賴副總統首次造訪，正好搭上解禁後的國旅熱潮，全力推動國旅與安心旅方案。

他說，新竹動物園自去年底開幕來已創下單月入園最高37萬人次佳績，單日則是2萬人，上周日更在開園6個多月後，累積破百萬來客數，成功打響動物園、湖畔料亭、氣象站、春室玻璃、森林食堂、昆蟲館等景點，近期市府也全力配合中央推出的後疫情觀光政策，盼讓民眾來竹市安心旅行。

林智堅表示，防疫新生活啟動就是要讓大家「好玩、好買、好浪漫」，市府7月加碼6000份500元的「好玩券」，只要入住與市府合作的旅宿便可獲得，能於近百家美食、伴手禮、文創等店家消費。

市府更與超過40多家飯店、商家及餐飲合作，使用3倍券即可享有更多專屬的8折優惠；還連4年推「小塹有約小旅行」，有親子線、旅人線、文青線、媽媽線，規畫由專人帶團深入城市巷弄。

賴清德今天下午即在立委柯建銘、多位市議員的陪同下，由林智堅親自導覽暢遊這座小而美的動物園，之後再到有88年歷史的日式木造「湖畔料亭」前，吹著涼風品咖啡、吃小點，享受午後時光。

(中時 )