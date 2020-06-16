（16：45）開城工業區兩韓聯絡辦公室今（16）日下午驚傳爆炸，南韓統一部指北韓炸毀韓聯辦，平壤當局稍後也透過官媒證實，「已完全炸毀」開城工業區的兩韓聯絡辦公室。

韓聯社報導，開城工業區兩韓聯絡辦公室傳出爆炸後，當地時間下午4時50分，北韓官媒朝鮮中央廣播台以及朝中社證實，今日下午2時50分，北韓已「完全摧毀」位在開城工業區的兩韓聯絡辦公室。

報導更指出，這是為了迎合憤怒的民意，「讓『人渣』和默許『人渣行為』的人付出應有的代價」，在切斷兩韓所有聯絡管道後，北韓採取完全摧毀兩韓聯絡辦公室的措施。

南北韓邊界的開城工業區今日下午突然傳出爆炸聲響及冒出黑煙，南韓統一部隨即證實，北韓炸毀兩韓辦公室。

針對脫北團體對北韓散布反朝傳單，近期兩韓關係急速惡化，平壤屢次對首爾開嗆，要求停止類似行為，北韓最高領導人金正恩胞妹金與正更暗示可能對韓動武。

(中時電子報)