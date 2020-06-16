上櫃通信網路業互動（6486）16日召開股東常會，通過盈餘分派案，每股通過配發現金股利6元，派發率92.16％，以16日的收盤價74.5元換算，現金股息殖利率達8.05％。展望未來，互動指出，今年第二季已逐漸擺脫疫情影響，業績可望比第一季顯著成長，

互動去年合併營收約為19.6億元，合併營業毛利約為新台幣8.06億元，合併稅後純益約為新台幣2.41億元，每股稅後盈餘6.51元，其中合併稅後盈餘較107年度增加約4231萬元，由於每股獲利創歷史新高，互動也大方配發6元現金股利，現金股利較去年的4.8元增加1.2元，每股獲利和配息雙創歷史新高。

互動今年首季合併營收約為3.49億元，合併營業毛利約為1.59億元，合併稅後純益約為2971萬元，每股稅後盈餘0.8元，均較去年首季衰退，互動指出，主要是因為4G建置告一段落，再加上新冠肺炎疫情干擾，以致客戶資本支出預算延遲執行。

所幸，互動今年第二季已逐漸擺脫疫情影響，互動也樂觀期，第二季表現將比第一季顯著成長。

互動科技指出，國內電信業者於今年2月、3月間相繼標到國家通訊傳播委員會（NCC）釋放的5G頻譜及位置，且與歐洲電信設備供應商簽約購買5G設備及建置，有搶頭香，有不少電信業者宣布即將於今年7月5G正式開台，在商機一觸即發下，互動也順利拿下電信業者及電信設備供應商5G基站裝機長期合約及優化工程，這些業績將於今年第4季或於明年逐步認列，未來兩年度5G建設應會逐步加溫。

(工商 )