根據調查，台灣僅有21％的家長，認為自己的金融知識足以解決孩子的提問；從師長的角度來看，也有超過半數的老師也坦言，因為缺乏專業金融知識、缺乏理財教育教案，甚至理財教育教授經驗不足，不曾在班上將金融素養融入課程教學！

匯豐銀行今（16）日公布一份「親子理財觀念大調查」，對象是全台家有七歲以上孩童的家長，以及身處108課綱教學的國中小教師群，調查結果顯示，高達95％的父母認為，應該從小培養孩子的理財觀念，有9成的家長嘗試與孩子討論金錢來培養理財觀念，看來家長們都認知到金融教育從小扎根的重要性。

但是該項調查也指出，實際上，家長和老師都相當擔心金融教育的資源不足，例如金融教育從小扎根，家長和子女在討論頻率上，僅19％家長表示「經常」會與孩子討論。

匯豐台灣商業銀行企業永續發展部主管李清如表示，透過實際調查可以發現問題，匯豐銀行也因此與業界合作編製理財教案與師培，希望能提供更多師長理財教育資源，讓他們能進一步助孩子一臂之力，培養孩子面對未來的技能。

(工商 )