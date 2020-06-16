趙正平、陳為民、蔡允潔及蘿莉塔近日錄民視《醫學大聯盟》，探討男性健康隱形殺手「攝護腺肥大」主題，現場以分組答題競賽方式進行。過程中醫師說明攝護腺檢查的方式，第一步檢測是做肛門內診，趙正平、陳為民急忙詢問：「要插進去嗎？」泌尿科黃懷恩醫師答：「一個專業的醫師，一定會先做肛門指診。」頓時讓趙正平、陳為民嚇到臉綠。

部分男性避談攝護腺疾病，最初期的症狀正是小便無力，節目一開場白家綺立刻詢問趙正平、陳為民：「是否有小便無力的困擾？」陳為民語帶自信說：「我小號都會造成別人困擾。」讓趙正平不屑回嗆：「你當自己是消防栓啊！」兩人為維護自身男性尊嚴互相調侃，讓現場所有人笑歪。

白家綺主持《醫學大聯盟》。（民視提供）

遊戲過程中，當醫生解答如何檢測攝護腺肥大時，第一階段需進行肛門內診，趙正平、陳為民兩人驚訝以為疾病都可透過儀器檢測，想不到還有「觸診」，趙正平緊張詢問：「難道不能照X光或超音波嗎？」黃懷恩醫師答：「一個專業的醫師，第一步一定會先做肛門指診，到後面才會再做直腸超音波。」不過醫師也補充，「超音波要放一根管子到直腸裡才照。」兩人異口同聲低喊：「還是從後面插啊！」醫生解釋，當攝護腺大到壓迫尿道時，就得進行導尿治療，會用25公分的導尿管從「前面」插進膀胱。

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