在蔡政府能源政策2025年綠能發電占2成目標的最高指導下，台電離岸風電二期計畫也有重要的進展，位於彰化外海的台電離岸風電二期計畫「風場財物採購帶安裝案」已於15日順利決標，決標金額新台幣628.88億元，此案將於2025年9月底前完成，完工併聯後，預計年發電量超過10億度，可供給約27萬家戶一年用電。

台電表示，台灣海峽被評為全球最佳風場之一，尤其彰化外海更匯集本島最大風能，台電離岸二期計畫申請參與場址在彰化縣鹿港西側約 14.7公里處建置裝置容量300MW風場，計畫為台電獨立開發，去年5月首度上網公告後，歷經9度公告才順利決標。

台電離岸二期計畫進度方面，得標廠商富崴公司預定今年開始進行風機設置的海域調查及地質鑽探，明年進行細部設計作業，2022年起從事下部結構、風力發電機及相關設備等製造，2024至2025年執行海纜佈纜、水下基礎及風力發電機組安裝等工作，待全部機組接受安全調度後，再執行為期5年的機組運轉維護工作。

台電表示，自辦監造之離岸風電一期計畫，預計今年可併聯發電，此計畫也培植了台電離岸風電開發與相關技術，預計待2025年離岸一期風場發電量併聯離岸風電二期，一年將可發出超過13.5億度綠電。

台電離岸風電二期計畫「風場財物採購帶安裝案」由國內廠商富崴能源股份有限公司得標，新加坡海事工程廠商TERAS OFFSHORE擔任其分包商，預定將採用西門子歌美颯之離岸風力機組。

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(中時電子報)