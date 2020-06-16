美國司法部15日宣布，將於7月中旬開始執行死刑，會有4名死刑犯被處決，而這也是聯邦政府自2003年以來，首次恢復執行死刑。

綜合外媒報導，美國司法部長巴爾（William Barr）指示，將於7月中旬，對於4名殺害兒童的死刑犯陸續執行死刑。原本巴爾在去年就已宣布恢復死刑，其中有3名男子原本要執行死刑，卻因部分囚犯在法庭上提出程序問題，加上當時死刑所使用的致命注射劑引起爭議，讓美國總統川普多次阻礙聯邦政府恢復死刑的計畫。

巴爾在聲明中表示，4名死刑犯皆已根據我們的憲法和法律受到充分和公正的起訴，應將繼續嚴正執行我們的司法制度。據悉，這4名死刑犯的案件都已無法再上訴，經過司法部高級官員審查後決議處決。

聯邦政府於1988年恢復死刑後，僅有3名被告被處死，而距離最近的一次死刑已是17年前，自2003年以來，雖然聯邦法院仍可判處死刑，但卻從未執行過。

而將被處決的4名死囚，分別將在7/13、7/15、7/17、8/28日處決，他們所犯下案件，皆包含殺害兒童。

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(中時電子報)