新北市1名洪姓男子（41歲）日前夥同一樣愛吸食大麻的游姓男子（33歲）承租新莊區新北大道的豪宅，在豪宅內利用水耕法自種大麻並對外銷售，警方接獲線報後，本月11日持搜索票進入豪宅查緝，起獲市價百萬的大麻，全案訊後依《毒品危害防制條例》將2人移送法辦。

檢警調查，洪男家中經營中醫診所，家境富裕，在澳洲還有房產，洪男遠赴澳洲求學畢業後，從事影片剪輯工作，去年在澳洲投資失利返國後，因緣際會下，結識同樣愛抽大麻的游男，2人乾脆種起大麻自賣。

警方調查，洪男3月間先以觀光名義遠赴荷蘭，購買大麻種子後，成功夾帶入境台灣，再與游男一起到新莊區新北大道承租一處豪宅，上網購買種植大麻所需的器具，並利用水耕法在房間裡種植大麻。

新莊警方接獲線報後，隨即成立專案小組調查，並在本月11日持搜索票進入屋內搜索，果不其然發現市價總額超過百萬的大麻成株、大麻種籽、未烘乾的大麻成品及乾燥大麻葉，還有水耕法所需的器具，全案訊後依《毒品危害防制條例》將2人移送法辦。

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(中時電子報)