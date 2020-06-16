北韓為反制韓國的脫北者團體，持續在邊界投放反北韓的空飄傳單，也打算對韓國發動傳單站，韓國統一部官員16日表示，如果北韓在邊境地區對韓空飄傳單，就違反了2018年兩韓領導人所簽署的《四二七板門店宣言》。

韓聯社報導，北韓人民軍總參謀部發表一則公報，宣布將向南進軍，並計畫進入非武裝區建立要塞，還要積極配合各界，在邊境大量空飄反韓傳單。已提請北韓勞動黨中央軍事委員會批准。

韓國統一部官員表示，這些說法並不代表北韓就一定會執行，因為北韓通常只對外公佈最終的決策結果，因此發表內部決策建議，其實是很罕見的，也表示事情仍有轉寰的餘地。該官員重申，兩韓需共同努力遵守雙方間各項協議，是韓國的一貫立場。

被問及到否接到北韓方面，有關拆除雙方的聯絡辦公室，以及金剛山旅遊設施的通知時，統一部官員稱，目前兩邊的聯絡管道已被關閉，也就沒有收到對方的前期通知。

另有部分意見指出，韓國統一部副部長徐虎，曾前往邊境地區，檢查防止散發傳單的做法可能引發韓國內部爭議。該官員表示，韓國政府這是為了表示，韓國絕對願意遵守兩韓的和平協議，所做的相應舉措。

(中時電子報)