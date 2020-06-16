呂謦煒臉書發文。（摘自呂謦煒臉書）

針對日本石垣市更名釣魚台，國民黨連日來呼籲蔡英文總統要硬起來，登上釣魚台列嶼宣示主權，蔡總統今天反酸說「國民黨立委常常把不同歷史時空發生的事錯置」。國民黨政策會專員呂謦煒舉例反嗆蔡總統「對啊！歷史時空確實不同，因為民進黨過去是在野黨，現在是執政黨，在野時說的到的事情，執政時通通做不到！」

「2012年民進黨在野的時候，護主權喊的震天價響。」呂謦煒指出，當時謝長廷曾說「保護領土與漁民是政府基本責任」；陳其邁曾說「假如馬英九要保護釣魚台，那就到釣魚臺辦釣魚比賽」；蔡英文在馬英九登上彭佳嶼展現捍衛海疆決心時，還說「（馬）身為總統在捍衛主權上，應該要有的明確、堅定的態度，與外交斡旋的能力及其他國家折衝的能力，但目前我們都看不出來」。

呂謦煒酸說，現在呢？「政府的基本責任」不見了，「釣魚比賽」也沒影子，甚至「身為總統的明確、堅定態度與外交斡旋能力」也都看不出來！

呂謦煒表示，蔡英文說，國民黨常把不同歷史時空的事錯置；那是因為民進黨錯置了自己的承諾。該當執政黨時，不當好執政黨；該當在野黨時，只會耍嘴皮說白話。在野時開出的支票，執政後通通做不到，這大概就是蔡英文所謂的「錯置時空」！

(中時 )