宏正(6277)今年股東會進行董事改選，7席董事及3席獨立董事，今年新增一名自然人董事趙坤郁。股東會也通過配發5.3元現金股利，配息率為87%，屬高配息，高殖息率概念股。公司規畫在7~8月間發放股息。

去年宏正因受到美中貿易戰及國際政經情勢等影響，全年合併營收50億3千3百萬元，金額較前一年度減少2.7%，略低於預期之營收目標；毛利部分仍維持穩健表現，合併營業毛利為30億3仟8百萬元，合併毛利率達60.4%；稅後淨利金額為7億2仟7佰萬元，每股稅後盈餘為新台幣6.05元。

宏正在去年第四季推出多功能直播機(UC9020)，受到市場肯定，今天也為汐止秀峰高中的畢業典禮完成線上直播。汐止秀峰高中今天畢業典禮，由於疫情考量，一名畢業生僅開放一名家長陪同，因此，學校於體育館搭配線上直播的方式舉行，未能至現場觀禮的家長，仍然能透過線上直播同步觀賞孩子的重要時刻，讓家長與全體師生都留下難忘的回憶。而線上直播機，就是宏正捐贈的StreamLive HD 多功能直播機(UC9020)。

UC9020 StreamLive HD多功能直播機可連接2台攝影機，提供觀眾更多視角。可使用分割畫面或子母畫面，可同時顯示畢業生和授證人。此外，UC9020 StreamLive HD多功能直播機可在直播中疊加開始和結束標題，並提供流暢的場景切換，讓活動呈現更豐富生動，搭配OnAir(TM) App可將校內各種活動直播至Facebook或YouTube供所有人即時欣賞。其他重點功能包括：一機多功能的設計簡化了串流媒體工作，整合1080p視訊擷取器、視訊切換器、串流媒體編碼器，視訊轉換器，視訊分配器和音訊混合器；可向全球觀眾在任何直播平台提供專業品質的即時串流影像，進入門檻低，入門級用戶也可以快速上手；直覺性APP設計，可用於預覽和程式監控，在全螢幕/PBP/PIP設置中更改視訊排列組合，增加圖像或疊加字幕以及流暢的場景轉換，透過iPad即可進行專業操控；緊緻的混合器控制面，易於辨識的發光鍵可用在多個視訊和音訊來源之間切換與混合，進而達到專業的流暢轉場效果。

(時報資訊)