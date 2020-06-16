美國聯準會與日本央行雙雙推出扶助企業財務的新措施，以及消息指出川普政府擬推出規模近1兆美元的基礎建設方案，受此激勵，周二日本股市飆漲，日經225指數收漲4.88%，為22,582.21點，創下近3個月來最大單日漲幅，225檔成分股全面收高。

東證一部指數收漲4.09%，為1593.45點，33大類股亦全面上揚，以海運、鋼鐵股漲幅最大，分別收漲8.62%與8.85%。汽車股亦走強，本田汽車勁揚7.73%，豐田汽車漲4.79%，馬自達、三菱汽車與山葉機車漲幅都超過10%。

日銀宣布維持貨幣政策不變，此決議符合市場普遍預期，但也宣布為資金短缺的企業所提供的放款方案規模，將由上個月宣布的7000億美元擴大至1兆美元(110兆日圓)。

此前美國聯準會加重其貨幣激勵力道，宣布將開始購買個別公司債。稍早前彭博報導，消息人士透露川普政府準備推出規模近1兆美元的基礎建設方案，以進一步提振美國經濟復甦。

(時報資訊)