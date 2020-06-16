新北市政府去年通過代拆辦法，市府16日首次依該法，執行代為拆除新店區寶強路都市更新案的釘子戶。（葉書宏攝）

新北市政府去年通過代拆辦法，市府16日首次依該法，執行代為拆除新店區寶強路都市更新案的釘子戶；新北市長侯友宜（左一）前往現場視察。（葉書宏攝）

新北市政府去年通過代拆辦法，市府16日首次依該法，執行代為拆除新店區寶強路都市更新案的釘子戶；新北市長侯友宜（中）前往現場聽取簡報。（葉書宏攝）

新北市政府去年通過代拆辦法，市府16日首次依該法，執行代為拆除新店區寶強路都市更新案的釘子戶；新北市長侯友宜（左二）前往現場聽取簡報。（葉書宏攝）

新北市政府去年7月通過代拆辦法，今（16日）針對「新店區寶強路段都市更新案」首次執行代拆作業，市長侯友宜親自到場視察拆除作業，他強調，新北不容許釘子戶，在程序完備下依法拆除，保障市民居住正義，提升生活品質。

據了解，該度更案範圍內有一處爛尾樓，約30年前建商倒閉，地主們不知何去何從，原住戶盼可都更，但範圍內仍有1戶不同意，期間經過實施者自行協調6次、公部門再行協調2次，仍然協調未果，最後提送都市更新及爭議處理審議會。

審議會拍板自行拆除最終時間，但該戶仍未完成自行搬遷，市府今（16日）完備相關程序依法執行代拆，保障所有住戶換一個安全的家，不讓釘子戶成為都更案的阻礙。

侯友宜親自到現場視察，他強調，面對市民的居住環境、居住安全及居住正義，市府有清楚的目標，並勇於承擔所有責任，絕不允許釘子戶影響都市更新進度。

侯友宜提及，新北規畫「106專案」，面對百分之百同意，沒有爭議的都更案，會於6個月內審議完畢，用效率帶給市民更好的居住環境，以公權力展現都更的決心。

城鄉發展局長黃一平補充說明，市府去年公布代拆辦法，重視過程溝通協調機制的完備，並將代拆分為自行協調、實施者申請代拆、公部門再行協調、研商階段、執行階段等5步驟，一旦程序完備，市府將依法執行，絕無灰色地帶。

(中時 )