曾以電影《中央車站》提名奧斯卡影后的巴西傳奇女星費娜達蒙蒂妮蘿，近來成為媒體焦點，由於今年巴西遭逢新冠肺炎肆虐，政界更是雞犬不寧，文化部長半年不到竟連換2個，德高望重的她，雖離開里約熱內盧，遠赴避暑勝地彼得羅波利斯「避難」，卻擋不住媒體追問，索性「撂重話」呼籲政府出來面對，強調「沒有藝術文化，就沒有國家」。

蒙蒂妮蘿的新作《被遺忘的人生》去年勇奪坎城影展「一種注目」最佳影片大獎，並代表巴西參賽今年奧斯卡，她片中飾演一名鋼琴家（晚年），為尋找被父親逐出家門的親姊姊、埋沒一生夢想。該片15日在台北電影節試片，不僅媒體看得撕心裂肺，獲北影女配角提名的詹宛儒更當場淚流滿面。

從影75年的費娜達蒙蒂妮蘿，是巴西有史以來最傳奇女星，曾以電影《中央車站》裡陪同男孩展開尋父之旅的女老師一角榮登柏林影后，並提名奧斯卡最佳女主角，已屆90高齡的她，被媒體問到「巴西電影的未來」時，當場激動表示「我有理由與力量採取行動」，堅持為巴西電影人喉舌。電影7月3日在台上映。

(中時 )