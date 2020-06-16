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在這次的全球的COVD-19影響之下，想必很多人經濟來源因此受到影響⋯ 只能說 辛苦了 為了家庭打拼的各位⋯ 而我，在上次不幸車禍受傷，向球團請假後開始至今都未領到薪資，縱使隔月我已復原可立即訓練⋯卻接到要我留職停薪，還特別交代不需讓其他球員和教練知道⋯ 屢次刁難我未「親自」向教練及高層請假。 其實我也不知道撞破了頭，坐著都有難度了，該怎麼親自拜訪呢⋯⋯唉⋯ 況且當天便有隊醫及管理來「關心」且拍照轉介高層並代為請假，一直都有接觸。 即使我仍然繼續隨隊訓練，最後卻被告知留職停薪的意思就是你早就可以離隊，除非我們請你回來，而你也願意回來⋯其後，球隊卻仍要我繼續配合宣傳活動⋯ 球隊的做法，真是令人十分震驚，也感到錯愕 前面不是好好的嗎？ 我做錯了什麼呢？ 怎麼會是沒有發佈正式的人事命令或公告就要我離開。 難道是因為我受傷不合球隊戰力？ 如果是，又怎麼會要我配合球隊的宣傳活動？ 著實難過⋯ 我回來 只是為了我們這片土地的籃球 卻沒想到⋯⋯⋯⋯ 說是自己人 不是嗎⋯ 情何以堪⋯ 算一算⋯半個年頭了！ 這半個年頭，我們的生活還是要過 這半個年頭，所有的費用支出，並不會因為我未領到薪資而暫停。 我獨自跟家人在彰化面對，等著合約結束 這⋯似乎不是我攜家帶眷下來彰化的初衷⋯⋯ 倘若這種情形，在一般人身上發生，該要人如何面對？是否會有更多悲歌出現呢⋯⋯⋯⋯？ 衷心說 「真是辛苦了」，默默的在台灣付出的運動員們 謝謝這兩年你們的照顧 #李學林是我

李學林Ryan🏀飛躍夢想（@no6_4ever）分享的貼文 於 張貼

和ABL寶島夢想家合約於昨天到期的後衛李學林，今天透過Instagram表示因為自己車禍住院，卻遭到球團留職停薪、且長達半年未支薪，對此夢想家董事長張承中和領隊陳建州也表示遺憾。

對於李學林的控訴，張承中透過聲明稿點出部分李學林隨隊期間的不恰當行為，例如練球期間不滿教練訓練內容，並退出球隊群組，海外期間也不滿住宿安排，不許室友助理教練進房，或是在外受傷、未向教練或管理階層告假而逕行離隊，在球隊表達不認同後又逕自返隊、自行參加球隊活動，亦曾多次使用非球隊指定的裝備，經過多次勸說未果，導致廠商發函追究球隊責任。

張承中補充，感謝李學林對籃球的貢獻，但球隊是團隊大於個人的組織，夢想家成軍以來受傷甚至開到復建者比比皆是，球隊不但支持並協助提供醫療資源，但李學林與教練溝通摩擦憤而退群後，旋即因個人在外行為受傷不假而別，實屬異常，如有誤會，球團也歡迎李學林前來溝通，對於這次風波向受支持夢想家的朋友們致歉，球團非常遺憾，但不會影響支持台灣籃球的熱情與決心。

而夢想家領隊「黑人」陳建州今天為網球姊妹檔詹詠然、詹皓晴站台，出席巧克力店活動時，也不免被問及對李學林事件的看法，陳建州表示以張承中的說法為主，「畢竟都是董事長在和球員談合約，但也對這件事相當遺憾、難過，這件事沒有贏家。」

夢想家青年隊選拔 素人爭出頭
大物李漢昇 拚選秀狀元

(中時 )

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