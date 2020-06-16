和ABL寶島夢想家合約於昨天到期的後衛李學林，今天透過Instagram表示因為自己車禍住院，卻遭到球團留職停薪、且長達半年未支薪，對此夢想家董事長張承中和領隊陳建州也表示遺憾。

對於李學林的控訴，張承中透過聲明稿點出部分李學林隨隊期間的不恰當行為，例如練球期間不滿教練訓練內容，並退出球隊群組，海外期間也不滿住宿安排，不許室友助理教練進房，或是在外受傷、未向教練或管理階層告假而逕行離隊，在球隊表達不認同後又逕自返隊、自行參加球隊活動，亦曾多次使用非球隊指定的裝備，經過多次勸說未果，導致廠商發函追究球隊責任。

張承中補充，感謝李學林對籃球的貢獻，但球隊是團隊大於個人的組織，夢想家成軍以來受傷甚至開到復建者比比皆是，球隊不但支持並協助提供醫療資源，但李學林與教練溝通摩擦憤而退群後，旋即因個人在外行為受傷不假而別，實屬異常，如有誤會，球團也歡迎李學林前來溝通，對於這次風波向受支持夢想家的朋友們致歉，球團非常遺憾，但不會影響支持台灣籃球的熱情與決心。

而夢想家領隊「黑人」陳建州今天為網球姊妹檔詹詠然、詹皓晴站台，出席巧克力店活動時，也不免被問及對李學林事件的看法，陳建州表示以張承中的說法為主，「畢竟都是董事長在和球員談合約，但也對這件事相當遺憾、難過，這件事沒有贏家。」

(中時 )