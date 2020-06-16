炎夏將至，勞動部職安署呼籲雇主提高警覺，加強勞工戶外作業熱危害之預防，注意「喝水」、「休息」及「遮陽」等措施，並多加運用「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊工具」所提供即時且易操作之管理工具，方便事業單位評估及採取相關應對措施，有效提升熱危害預防管理。

近年因全球氣候異常變化，各地夏季高溫屢創新高，高氣溫頻率及持續期間愈來愈長，為維護戶外作業者健康，職安署已訂定「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，提供雇主危害預防參考；為進一步協助事業單位落實熱危害預防自主管理，並開發「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊工具」，透過GPS定位等智慧化方式，線上取得工作所在地的氣象數據資訊，以即時計算熱指數，並提供相對的管理措施、熱疾病處置方式及鄰近醫療機構資訊等，讓使用者可確認熱危害風險等級與查閱管理預防措施，面對即將而來之盛夏酷熱，歡迎所有雇主及工作者掃描QR code線上使用與推廣分享。

職安署表示，臺灣夏季天候溫濕及悶熱，長期於戶外工作如未採取適當防護措施，易造成熱蓄積於體內，引起熱中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱疾病，特別呼籲需經常性於戶外從事作業者，例如營造業、廣告招牌吊掛、電線桿維修及道路作業等，雇主應提高警覺，善用相關工具及強化相關預防措施，對於有心血管疾病或中高齡之勞工，應注意其身體狀況，做好適性配工及健康管理，避免長時間從事高氣溫作業；而勞工朋友也務必記得「多喝水、多休息、要遮陽」，確保夏季期間戶外作業之安全與健康。

(工商 )