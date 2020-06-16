美國聯準會（Fed）多招齊發救市，激勵金融市場信心，外資熱錢湧入，股匯攜手狂飆，台股大漲205點，新台幣也開高走高，一度上衝1.85角之多，尾盤升幅雖趨於收斂，但終場收在29.704元的逾二年新高，升值6.6分，台北外匯經紀公司成交量9.65億美元。

外匯交易員指出，Fed搶救經濟大作戰，一招接著又一招，包括宣布緊急放款、在次級市場買進公司債、推1兆美元基建降低失業率，激勵金融市場信心，一掃近日來肺炎疫情二次擴散陰霾，美股道瓊從狂洩近800點，一飛衝天，收盤翻157點，激勵外資熱錢重返新興市場，亞洲主要股匯市紅通通。台股終結連三黑，再站上11,500點，新台幣也一舉接連闖過29.7元及29.6元，來到29.5元價位。

外匯交易員認為，其實扣除央行前一日尾盤阻升的9.5分，新台幣盤中實質升幅還不到1角，畢竟新台幣只要衝衝衝，除吸引進口商、散戶撿便宜的買盤，尤其老大（央行）可不是吃素的，全場緊盯並維護匯市穩定，除了尾盤的調節，甚至盤中就直接進場，均使得升幅受到壓抑。短線多空消息紛呈，主導金融市場漲跌，外資進出更加快速，預料新台幣將偏震盪格局。

(工商 )