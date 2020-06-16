開城工業區今（16）日下午傳出爆炸巨響及煙霧，隨後南韓統一部證實，設置在開城工業區內的兩韓辦公室，已被北韓炸毀。此事在網路上引起熱議，許多網友認為，可能是金正恩的胞妹金與正在背後操作，並猜測金正恩的健康是不是又出狀況了。

日前南韓脫北團體在兩韓邊境對北韓發送「反朝傳單」，惹怒平壤當局，金與正還透過官媒砲轟南韓和脫北者，並宣布關閉與南韓間的軍事和政治聯絡管道。13日金與正再度開砲，稱南北韓已到了「訣別」時刻，並做出可能動武的暗示。之後朝鮮人民軍總參謀部也透過官媒向南韓嗆聲，要派遣部隊重返軍事緩衝區。

最近南北韓局勢升溫的一系列事件背後，都能看到金與正的身影，引起許多網友在PTT上熱烈討論，並認為辦公室被炸事件金與正可能也有參與，「不能惹金與正」、「金與正真的是好猛」、「金與正感覺是新官上任三把火」、「金正恩只會嘴砲，妹妹強多了」；甚至還有網友猜測，金正恩的身體狀況是不是又出問題了，「金與正要建立威信吧，不過看來金正恩真的掰了」、「看來正恩真的噴了，妹妹要掌權只好製造動亂好成就自己」、「金正恩是不是真的有事啊」、「金正恩真的沒問題嗎，突然換妹妹，然後三把火，有鬼」。

(中時電子報)