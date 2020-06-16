作為防疫的重要手段，戴口罩再次成為大陸熱議話題。北京市委宣傳部副部長徐和建在16日的發布會上表示，自11日新發地發生疫情以來，累計報告本土病例106例，首都疫情防控形勢十分嚴峻。1藥網14日數據顯示，北京地區口罩銷量較上月增長383％。

另據北京日報報導，目前市面上防疫物資均供貨充足，大陸大型連鎖藥店及電商平台貨源穩定，市民無需緊張囤貨。

來自拼多多的最新數據顯示，12到14日3天，該平台口罩和消毒液的銷量較去年同期上月銷售增長200％，較上周增長400％，增量主要來自京津冀地區。口罩和消毒液，也成為618期間的銷售熱點。拼多多表示，相關防疫貨品數量充足，平台將確保這類產品以全網低價的方式足量供給。

除了網路下單貨源充足外，實體上門送貨供應也有保障。根據叮噹快藥大數據平台預警，叮噹快藥迅速啟動應急預案，加大防疫物資採購，確保價格平穩，以滿足市民防疫用品需求。12日，該平台北京地區口罩搜尋次數較上月增長1800％，酒精搜尋次數較上月增長1500％，連花清瘟搜尋次數較上月增長突破1000％；與上一周相比，平台口罩銷售增長17倍，酒精銷售增長11倍，消毒液增長8倍，連花清瘟增長25倍，雙黃連口服液增長10倍。

(旺報 )