高雄市長韓國瑜罷免案6日投票通過，12日解職後，補選將於8月15日進行投票。高雄市前新聞局長鄭照新今(16日)上廣播節目「POP撞新聞」時表示，即使被罷免了，但韓團隊「單飛不解散」，凝聚力強。而他的談話曝光後，也讓許多韓粉相當感動，留言寫下「我們要繼續團結等待號角響起」。

鄭照新今接受主持人黃暐瀚專訪時表示，防疫工作對高雄市政府來說是很「過癮」的經驗，且六都中零本土感染是很難得的，當然包括政治上的密集攻防，雖然被罷免，但高雄市政府的凝聚力到目前為止都沒有解散；他也說，能跟到這樣的長官，為高雄無私奉獻，是團隊凝聚力最大的本源。

而鄭照新的訪問曝光後，臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」則是發文寫下，「我們也不解散，我們要繼續團結等待號角響起」！不少網友見狀則是感動直喊「只要有韓國瑜在的一天，永不解散」、「不解散，就等韓總穿雲箭再出」、「這句話對我們有莫大的鼓舞啊」、「等待韓總回來」。

(中時電子報)